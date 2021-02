Sanità, Pitaro (Iric): “Siamo fermi al punto di partenza”

“È davvero sconfortante apprendere che tuttora, dopo il clamore sulla sanità calabrese dei mesi scorsi, siamo non a metà o a un terzo del lavoro da farsi per garantire il diritto alla salute, ma (più o meno) al punto di partenza, visto che non sarebbero ‘’”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Francesco Pitaro, commentando negativamente le dichiarazioni del commissario Longo e la condizione del sistema sanitario regionale.

Non una “polemica politica o una divergenza”, ma una constatazione sulla lentezza del “sistema” che vanifica anche “la buona volontà a fare del dottor Longo”. “Tutto ciò segna una cesura fra gli impegni di risanamento finanziario e rilancio del sistema, a più riprese assicurati da ogni livello istituzionale, e la realtà dei fatti come descritti dallo stesso Commissario quando lamenta il non avvenuto rafforzamento della struttura di cui è a capo”.