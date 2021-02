Guida ambientale, al via nelle Serre il corso dell’Aigae

Il Parco Regionale delle Serre sarà la cornice del corso di formazione per guide ambientali promosso dall’Aigae, che si pone l’obiettivo di combattere lo spopolamento dei piccoli borghi e dell’entroterra favorendo escursioni nelle bellezze naturali del territorio.

L’Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, vuole così puntare l’attenzione sul turismo ambientale, da intendere come “chiave di successo” per lo sviluppo sostenibile dei piccoli centri. Due i corsi in programma, che garantiranno la formazione di guida escursionistica e di guida naturalistica.

I corsi permetteranno agli interessati di acquisire le conoscenze di base, e si svolgeranno da aprile a giugno per un totale di ben 300 ore di formazione tra attività pratiche e teoriche.