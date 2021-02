Sanità, Vono (Iv): “Sistema abbandonato, questione politica”

Silvia Vono

“La sanità calabrese in preda ad un sistema di abbandono incontrollato o forse gestito per determinare situazioni a cui è difficile dare una svolta. Non è una questione di legalità ma è una questione di politica perversa e incapace di assumere le responsabilità di decisioni che non possono vedere un cieco affidarsi ad uomini che, seppur competenti e professionali nei loro settori di appartenenza, sono sempre uomini proposti come tali e, per giunta, soli al comando”. Questa la posizione di Silvia Vono, deputata di Italia Viva che commenta così le criticità del sistema sanitario regionale.

“A distanza di qualche mese però, a parte le difficoltà attribuibili alla gestione della pandemia che ha trovato impreparato il mondo e non solo la nostra regione, si apprende che le norme dispositive del decreto Calabria ad oggi sono state disattese e il commissario, l’ennesimo, si trova solo e sconsolato di fronte all’inerzia della politica regionale che, pur cambiando bandiera, non muta la propria idea sulla gestione del dipartimento tutela della salute che, nel corso degli anni e per i più vari accadimenti è stato svuotato di risorse e personale” continua la parlamentare, ricordando la necessità di istituire una task force per attuare lo stesso decreto.