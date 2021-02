La cosca e gli “affari sporchi” nel mandamento centro, in 28 finiscono in manette

Associazione di stampo mafioso, estorsioni, concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di beni e valori aggravato dall’agevolazione mafiosa. Sono questi i gravi reati contestati ai 28 arrestati alle prime luci dell’alba nel corso dell’Operazione Metameria, che ha coinvolto diversi soggetti nelle province di Reggio Calabria, Cosenza, Milano, Varese, Como, Livorno, Firenze ed Udine.

Un’operazione nata a seguito di una complessa attività investigativa avviata nel 2018 dai Carabinieri di Reggio Calabria e dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che nel corso del tempo ha permesso di acclarare l’operatività e le connessioni delle principali associazioni mafiose del territorio.

Tutto è nato dal trasferimento ai domiciliari del capo storico della cosca Barreca, operante nei quarti Pellaro e Bocale alle porte di Reggio Calabria. Questo, non appena tornato nel suo territorio, avrebbe da subito ribadito il suo ruolo al vertice del sodalizio criminale, riprendendo il controllo delle operazioni illecite, coordinando le operazioni estorsive ed intimidatorie, ed intrecciando e curando i rapporti con imprenditori collusi. Lo stesso poi si sarebbe occupato del mantenimento degli affiliati in carcere, sfruttando un collaudato sistema “logistico” che gli permetteva di impartire ed eseguire i suoi ordini pur essendo ai domiciliari, senza dunque uscire da casa.

Tutto ciò non è sfuggito ai militari, che hanno così potuto ricostruire i fitti rapporti criminali della cosca con gli esponenti della ‘ndrangheta reggina, come i Labate, gli Arcoti Condello ed i De Stefano, scoprendo anche articolazioni con i Ficara-Latella di Croce Valanidi ed alcune famiglie di Santa Caterina.

In particolare, sarebbe emerso come un esponente dei De Stefano sarebbe intervenuto per “mediare” un atto estorsivo imposto dai Barreca, a danno di un’articolazione nel quartiere di Archi. L’esponente criminale avrebbe dunque fatto pressione per modificare gli importi delle somme richieste, nonché i tempi e le modalità di versamento.

Da questo quadro sono così scaturite le indagini, prevalentemente intercettazioni telefoniche ed ambientali oltre a mirati accertamenti economici, che hanno permesso di mettere in luce l’assetto organizzativo della cosca Condello di Archi facendo emergere la collusione di diversi imprenditori, che avrebbero fornito un sostanziale aiuto al consolidamento finanziario della cosca. Questa infatti pare controllasse in modo occulto diverse realtà aziendali assieme a specifici rami d’azienda, dal settore automobilistico a quello turistico alberghiero.

Complessivamente, sono state sequestrate 8 imprese che spaziano dall’edilizia all’energia elettrica, dall’autospurgo alla riparazione dei veicoli, dalle pulizie alle officine meccaniche, passando per strutture ricettive e lidi balneari. Il valore di tutte le attività è di circa 6 milioni di euro.