Cosenza, nasce la Rete dei Pachi del Centro-Sud Italia

“La Camera e i Parchi firmatari dell’accordo condividono l’intento di rimarcare l’importanza e la necessità d’innescare percorsi di animazione territoriale di interesse, di svolgere eventi culturali, oltre che turistici, legati alla valorizzazione di tutte le risorse di beni e di luoghi, che favoriscano una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, per programmare, in seguito, attività formative e di sviluppo socio economico e turistico, tese ad un fattivo sviluppo di produzione e diffusione artistico, culturale e ambientale”. Lo afferma in una nota il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, che nella giornata di ieri ha partecipato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per la rete dei parchi del centro-sud Italia.

“Grazie alla collaborazione dei Parchi e alla loro conoscenza delle potenzialità delle nostre zone interne, ci proponiamo di approvare al più presto, misure specificamente dirette a sostenere le imprese e i territori che ricadono nel loro perimetro, consapevoli dell’importanza del loro contributo alla crescita dell’intero meridione” spiega Algieri, affermando che tutti i partecipanti ritengono valide ed applicabili tali constatazioni.

L’accordo è stato firmato da Giovanni Cannata, presidente del Parco Abruzzo, Lazio e Molise, da Giuseppe Priore del Parco Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese, da Domenico Pappatera del Parco del Pollino e da Francesco Curcio del Parco della Sila.