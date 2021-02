Demanio, incontro tra Sib e Regione: “Elemento positivo, lieti di avere un bando”

Si è svolto il meeting sul turismo organizzato presso la cittadella regionale dall’assessore Fausto Orsomarso, al quale hanno partecipato anche i delegati del Sindacato Italiano Balneari, che si dicono soddisfatti dell’incontro.

“Come categoria siamo ben lieti di avere un bando dopo ben unici anni, di sapere che i comuni riceveranno i fondi per la pulizia delle spiagge con molto anticipo rispetto al passato e che il settore nel suo insieme è particolarmente attenzionato” spiegano, affermando che finalmente viene data la “giusta attenzione alle nostre istanze”.

“La passione dell'assessore per la politica del fare gli ha fatto recepire le nostre istanze accettando subito il nostro contributo sulle scelte della direttiva e del nuovo bando sugli stabilimenti balneari, l'onestà intellettuale che da sempre ci contraddistingue ci impone di dire la verità e come tutte le organizzazioni di rappresentanza sociale non guardiamo agli schieramenti ma ai fatti” concludono.