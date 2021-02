Belvedere Marittimo, la Corte d’Appello rigetta il ricorso sulle elezioni

Volge al fine l’intricata vicenda giudiziaria nata in seguito all’elezione di Vincenzo Cascini come sindaco di Belvedere Marittimo, avvenuta nel 2019. A seguito della vittoria, alcuni consiglieri di minoranza impugnavano la convalida di elezione sostenendo che il soggetto fosse incompatibile in quanto direttore di una struttura sanitaria privata.

In un primo momento, il Tribunale di Paola accolse tale tesi causando la decadenza del primo cittadino. Tuttavia, con sentenza del 15 febbraio scorso, la Corte d’Appello di Catanzaro ha annullato la sentenza del tribunale, riconoscendo che l’essere direttore di una struttura privata non costituisce in alcun modo impossibilità a ricoprire la carica di primo cittadino.

Torna dunque sul suo scranno Vincenzo Cascini, che rimane sindaco del Comune nonostante due anni di estromissione. I consiglieri di minoranza sono stati chiamati a risarcire le spese legali.