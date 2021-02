Nonostante il vaccino non può volare: disavventura per un medico all’Aeroporto di Lamezia

Pur avendo fatto il vaccino contro il coronavirus, non ha potuto prendere l’aereo. Il motivo? Non aveva fatto il tampone che dichiarasse la negatività, e dunque è dovuto rimanere a terra. Una storia al limite del paradossale quella che ha coinvolto il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza, Mario Marino, che questa mattina avrebbe dovuto prendere un volo per Roma assieme alla figlia.

L’uomo, sottoposto a vaccino – prima e seconda dose – e dotato di apposito tesserino medico, non ha potuto comunque accedere al volo in quanto per la compagnia di bandiera era comunque necessario presentare l’esito di un tampone molecolare, che accertasse la negatività al contagio. Una lacuna che, di fatto, impedisce a chi si è sottoposto al vaccino di poter volare liberamente.