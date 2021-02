Streaming online: le migliori piattaforme per giocare, guardare film e ascoltare musica

Via Unsplash.com

Oggi il mondo digitale si è impadronito anche del settore dell’intrattenimento: grazie alla digitalizzazione e alla disponibilità di numerose piattaforme è possibile giocare, guardare film e serie TV ma anche ascoltare brani musicali e podcast grazie ai propri dispositivi connessi, indifferentemente dal fatto che si tratti di laptop e computer fissi o smartphone e tablet. Ecco quali sono le piattaforme più popolari e i modi migliori per dedicarsi alle proprie passioni, tutte rigorosamente in versione digitale.

Le piattaforme di streaming online: dai colossi americani ai servizi italiani

La popolarità guadagnata dalle piattaforme di streaming online più famose è innegabile: servizi come Netflix, Amazon Prime video e Apple TV, ma anche piattaforme nostrane come Raiplay e Infinity TV, sono tra le preferite degli utenti quando si tratta di riproduzione di contenuti video in streaming. Grazie alla tecnologia dello streaming on demand, infatti, chi si iscrive a piattaforme di questo genere ottiene l'accesso immediato a cataloghi sempre aggiornati, ideali per per accontentare tutti i gusti in fatto di generi e contenuti. Molto spesso, inoltre, gli utenti scelgono di iscriversi a più piattaforme contemporaneamente in modo da avere ancora più titoli tra cui scegliere e un’offerta ancora maggiore a propria disposizione. Il successo di queste piattaforme ha fatto inoltre sì che si siano moltiplicati anche i titoli originali prodotti da ognuna di esse, sia per quanto riguarda i film (con risultati eccellenti e numerose candidature anche a premi come Golden Globe e Oscar) che per i telefilm, come ad esempio “La fantastica signora Maisel” (2017 - in corso) di Prime Video oppure le serie cult “The Crown” (2016 - in corso) e “La regina degli scacchi” (2020) prodotte da Netflix. Si “difendono” bene anche i contenuti originali distribuiti sulle piattaforme italiane, come le fiction RAI “Liberi tutti” (2019) e “Passeggeri Notturni” (2019), presentate in anteprima esclusiva su Raiplay e ancora ora disponibili online.

Intrattenimento digitale, casinò online e piattaforme dedicate al gioco

Anche il mondo dell'intrattenimento e del gioco, in particolare per ciò che riguarda il settore dei casinò digitali, ha beneficiato del passaggio online dei propri servizi: piattaforme come Betway Casinò offrono ai propri utenti cataloghi ricchi tanto quanto quelli delle piattaforme di streaming video, grazie alla presenza di giochi classici come roulette e blackjack, ma anche di numerose slot machine tra le più aggiornate sul mercato (ad esempio “Arena of Gold” e “Age of Conquest”), tutti accessibili anche da smartphone o tablet grazie alle versioni mobile responsive di tali giochi. Proprio la presenza di app dedicate infatti è un ulteriore motivo per cui l’intrattenimento digitale sta continuando a guadagnare terreno e non ha niente “da invidiare” nemmeno all'attività di un settore completamente diverso, quello dei videogiochi e dei giochi da mobile. Sono sempre di più infatti anche le piattaforme dedicate ai videogiochi in streaming, come la discussa Google Stadia, che ospita “Cyberpunk 2077”, uno dei videogiochi più chiaccherati del momento. Il gioco è stato sviluppato da CD Projekt Red e, oltre che tramite le console più famose come Xbox e PlayStation, è completamente accessibile online, grazie appunto a Google Stadia, senza la necessità di possedere una copia fisica del prodotto per poter iniziare a giocare.

Mondo della musica, podcast, audiolibri e streaming online: nuove prospettive

Un discorso a parte merita anche il settore dedicato alla riproduzione di contenuti audio in streaming. Esploso con il successo di servizi online come Spotify, Amazon Music, Apple Music e Deezer, tutte piattaforme che consentono la riproduzione di brani musicali di ogni genere, dai grandi classici alle ultime uscite anche in ambito italiano ( molto spesso tra l'altro disponibili in esclusiva o in anticipo rispetto alle date di rilascio ufficiale previste per le radio e per gli altri canali tradizionali), al giorno d'oggi lo streaming audio conta milioni di titoli disponibili e soprattutto milioni di utenti pronti ad ascoltarli, sia che si tratti delle versioni gratuite dei servizi di streaming, che tramite abbonamenti a pagamento. Il successo dei contenuti audio in streaming ha fatto sì che abbiano preso piede anche altri prodotti legati a questo aspetto: negli anni più recenti è infatti cresciuto a dismisura anche il settore delle piattaforme dedicate alla riproduzione di podcast e audiolibri punto. A questo proposito è impossibile non citare servizi come Storytel e Audible: Il primo è dedicato alla riproduzione di audiolibri e raccoglie oltre 70000 titoli a disposizione dei propri utenti, il secondo, Audible, è invece appartenente al gruppo Amazon ; molto simile a Storytel, offre in aggiunta la possibilità di ascoltare quotidiani, giornali e soprattutto podcast, programmi radio e corsi di lingua.

Grazie ai propri dispositivi e a una buona connessione internet, oggi è dunque possibile dedicarsi a diversi ambiti offerti dall'intrattenimento online, in molti casi senza nemmeno la necessità di spostarsi da casa propria né quella di possedere copie fisiche di giochi, album musicali o DVD e cofanetti delle proprie serie TV preferite.