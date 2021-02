Abusivismo edilizio, sequestrato manufatto a Torano Castello

Aveva realizzato un manufatto da adibire a deposito, utilizzando una struttura in ferro, muratura e pannelli coibentati, poggiati su di una colata di calcestruzzo. Peccato che la struttura fosse non solo completamente abusiva, ma anche costruita in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Cerzeto, impegnati in una serie di controlli volti a reprimere i fenomeni di abuso edilizio sul territorio. L’attenzione dei militari è stata attratta da un manufatto in via di costruzione in località Ariella nel comune di Torano Castello, zona notoriamente sottoposta a vincolo e dunque non edificabile.

Dopo un breve sopralluogo, i Carabinieri non hanno potuto far altro che constatare la mancanza di licenze da parte del costruttore, che ha realizzato il manufatto in violazione della normativa urbanistica. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà mentre la struttura è stata sequestrata.