Ingegnerizzazione idrica, in arrivo fondi regionali per sei comuni del catanzarese

“Puntiamo a una gestione dell’acqua efficiente e a basso costo. Possediamo la migliore risorsa idrica d’Europa e vogliamo valorizzarla”. Lo ha dichiaro oggi l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio, al termine di un incontro servito per siglare un’intesa con sei comuni del catanzarese – Lamezia Terme, Soverato, Sellia Marina, Girifalco, Borgia e Curinga – per l’ingegnerizzazione della rete idrica urbana e per i lavori di manutenzione straordinari.

“Quello di oggi è il primo atto. Abbiamo liberato risorse che erano state destinate alla Sorical, una società in liquidazione che non può operare” ribadisce De Caprio. “Il dipartimento Ambiente avvierà le gare e seguirà, insieme ai Comuni stessi, tutte le procedure affinché le reti idriche siano pronte per avere un’unica gestione con adduzione, estrazione e distribuzione, così come stabilisce la normativa europea”.

Complessivamente, l’intervento prevede uno stanziamento di circa 9 milioni di euro, e rientra in un più ampio progetto che intente migliorare il servizio idrico di tutte le province approvato lo scorso 24 novembre. “Abbiamo un’Autorità idrica che sta lavorando benissimo. Vogliamo operare per far sì che in Calabria l’acqua sia una delle risorse principali, non più un problema” conclude l’assessore. “Cercheremo di unirci alle altre regioni del Mezzogiorno perché vogliamo un riscatto, attraverso un’economia florida e condivisa con i cittadini”.