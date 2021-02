Crotone, in giro con droga ed un coltello: arrestato presunto spacciatore

Alla vista della volante si era innervosito, mostrando visibilmente un atteggiamento sospetto e nervoso. Per questo motivo gli agenti della Questura di Crotone hanno deciso di fermare l’uomo, che passeggiava a piedi lungo le vie periferiche della città, per un veloce controllo e per capire il motivo di tale nervosismo.

Perquisito, il trentaduenne del posto è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso e di un involucro in plastica, contenente al suo interno una piccola dose di marijuana. Visto il rinvenimento, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del soggetto, rinvenendo circa 170 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento, oltre del denaro in contante.

Per tale motivo, il tutto è stato sequestrato e l’uomo, tradito dal suo nervosismo che non è passato inosservato, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.