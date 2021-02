Interventi al porto di Cariati, Spirlì: “Ogni promessa è debito”

“Ogni promessa è debito (non elettorale). Gli interventi previsti dalla Regione contro l’insabbiamento del Porto di Cariati proseguono senza sosta”. È quanto afferma in una nota il presidente facente funzione Nino Spirlì, che ricorda l’impegno preso con la sindaca Filomena Greco ed una rappresentanza dei pescatori cittadini.

“Nei mesi scorsi, il dipartimento regionale all’Ambiente ha dato la disponibile ad affiancare il Comune nella soluzione tecnica del problema, tenendo anche conto delle attività in corso nelle aree adiacenti nell’ambito del progetto di difesa costiera” spiega Spirlì, che ricorda come sia già avvenuto il primo intervento dei tecnici incaricati per “la caratterizzazione dei sedimenti” e per esprimere il parere regionale necessario.

Un iter semplice solo a parole, e lo stesso Spirlì mette nero su bianco che “i lavori non potranno iniziare prima dei risultati delle analisi, specie di quelle tossicologiche, dell’iter burocratico per l’approvazione dei risultarti, della stipula del contratto e delle relative autorizzazioni della Capitaneria di porto”.

“Lavoro affinché tutto possa avvenire nel più breve tempo possibile e di certo prima di portare a termine il mandato di presidente della Regione” conclude.