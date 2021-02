Crotone. Nasce Fenimprese University

Dall’accordo tra Fenimprese ed E-Campus nasce Fenimprese University Crotone, coordinata da un gruppo di professioniste che ha deciso di restare in questo territorio per mettere al servizio le proprie diverse competenze: Maria Rosaria Angotti, Fabiola Marrelli, Giulia Monti e Irene Trocino.

Visto il momento di crisi ci si è posti come obiettivo quello di supportare le persone che per varie ragioni, attualmente, non possono accedere alla formazione universitaria fuori dal territorio provinciale e/o in presenza.

Si propongono elevati standard al pari delle università tradizionali, corsi riconosciuti e accreditati dal MIUR.

Ecco alcuni punti di forza:Flessibilità, assenza di test d’ingresso, appelli d’esame costanti, possibilità di rivedere le lezioni in formato video, nessuno spostamento, rapporto con docenti, tutor personali, possibilità di preparare il singolo esame.

Fenimprese University Crotone ha due sedi operative in loco, dotate di sale multimediali, moderne e tecnologicamente all’avanguardia. Inoltre conta uffici decentrati su tutto il territorio provinciale, auspicando nuove aperture sul territorio regionale.