Tenta di estorcere denaro al fratello lasciando delle cartucce sulla sua auto: arrestato

Con l’accusa di tentata estorsione - perpetrata ai danni del fratello – un uomo è stato arrestato dagli agenti della Questura di Reggio Calabria.

Le indagini che hanno portato al fermo sono partite dalla denuncia della vittima che si era ritrovata delle cartucce sul tergicristallo della propria autovettura.

Un'azione intimidatoria forse aspettata dal denunciante che avrebbe rivelato i suoi sospetti ai poliziotti che, in poco tempo, hanno stretto il cerchio intorno al fratello dell’uomo.

Recatisi presso l’abitazione del sospettato, gli agenti hanno eseguito una perquisizione che ha portato al rinvenimento di due pistole a salve, un passamontagna e delle munizioni detenuto illegalmente e corrispondenti a quelle rinvenute dalla vittima.

L’uomo è stato pertanto arrestato ed è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata e, in concorso con la moglie, per detenzione abusiva di munizionamento.