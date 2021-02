Aggredisce una donna accusandola di avergli investito il cane: arrestato 38enne

Una donna è stata salvata dalla Polizia da una violenta aggressione verbale subita da un uomo nella centrale Piazza Sant’Agostino di Reggio Calabria.

I fatti raccontano che l’uomo, di 38 anni, ha raggiunto la donna e si è scagliato verbalmente contro la stessa accusandola di avergli investito il cane.

Il tempestivo arrivo di una volante ha evitato il degenerare della situazione ai danni della donna ma il 38enne, non contento, avrebbe sfogato la sua rabbia contro i poliziotti intervenuti.

L’uomo avrebbe così sferrato calci e pugni ai prima di essere bloccato e condotto in Questura. Dichiarato in arresto per lesioni, minacce e resistenza, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari.