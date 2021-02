Non chiudono alle 18: chiusi due bar nel centro di Rosarno

Sempre costante l’attività dell’Arma dei Carabinieri, specie in quest’ultima fase delicata in cui la Calabria rimane in “zona gialla”. Proprio in tale ambito, diverse controlli sono stati eseguiti presso vari locali del centro cittadino di Rosarno.

Nel corso di due verifiche ispettive eseguite in altrettranti bar, i militari dell’Arma, hanno riscontrato che i titolari continuavano a somministrare cibo e bevande ad alcuni avventori all’interno e dopo le 18.

Oltre alle sanzioni amministrative per gli esercenti, immediata è stata la chiusura contestata ai due esercizi pubblici. I Caarabiniari hanno contestualmente comunicato il provvedimento alla Prefettura di Reggio Calabria.