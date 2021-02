Petronà, allevatore colpito da vitello: ricoverato in gravi condizioni

Un allevatore di Petronà è stato gravemente ferito nella mattinata di oggi, 14 febbraio, da un vitello di grandi proporzioni. L'uomo, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe stato aggredito dall'animale con una serie di scalciate che lo avrebbero scaraventato al muro, sollevandolo letteralmente da terra.

In un secondo momento l'animale avrebbe tentato in più modi di incornare l'uomo, che nel frattempo era riuscito a chiedere aiuto ed a fare intervenire alcuni familiari. Allertato il 118, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasferire l'allevatore presso l'ospedale del capoluogo, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.