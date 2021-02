Lega, completata ricognizione nei circoli provinciali

Si è concluso il giro di incontri programmato dal neo commissario regionale della Lega, Giacono Saccomanno, che nei giorni scorsi ha visitato i circoli delle province calabresi (LEGGI). Una serie di incontri al quale hanno partecipato anche altri importanti esponenti del partito, come Roy Biasi, Cataldo Calabretta, Pietro Spizzirri, Marco Aloio, Domenico Furgiuele, Filippo Mancuso, Pietro Raso, Pietro Molinaro, Tilde Minasi ed il governatore Nino Spirlì.

Complessivamente, la condizione dei circoli è stata definita soddisfacente ed “in buono stato di salute”, “senza omettere di considerare che in alcune specifiche realtà occorre procedere al consolidamento dei gruppi dirigenti” come affermato nella nota del commissario. Il partito infatti “è intenzionato a rafforzare il tessuto connettivo in ogni provincia, anche in vista delle prossime elezioni regionali”, e per tanto si è riservato di “assumere eventuali decisioni” per le province di Cosenza e Crotone, attualmente sprovviste di dirigenza.

Verrà dunque elaborata e presentata una “piattaforma programmatica adeguata” spendibile sia per le azioni collegate al governo nazionale che al governo regionale. Nel concludere, Saccomanno ribadisce che “la Lega ha le idee molto chiare rispetto a ogni comparto strategico della vita regionale e da qui a breve riassumerà alcuni punti strategici attorno ai quali chiederà il massimo sforzo del partito, ad ogni livello, per aprire un confronto ampio e articolato non solo con gli iscritti e i simpatizzanti, ma anche con tutta la platea degli elettori”.