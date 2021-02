Lapide imbrattata con della vernice a Francavilla Angitola: scatta la denuncia

Ancora una triste vicenda passa alla cronaca per un episodio deplorevole registratosi in un cimitero del vibonese. Dopo i gravi fatti registratisi a Tropea, dove tre persone sono finite in arresto (QUI), una denuncia è scattata per una tomba profanata a Francavilla Angitola.

Ad essere violata è stata la lapide di una donna, morta 18 anni addietro. In particolare, ignoti hanno imbrattato con della vernice nera la foto della defunta. Ad accorgersi dell’accaduto è stata una signora solita ad andare al cimitero per trovare i propri defunti.

La stessa ha poi raccontato telefonicamente l’accaduto alla nipote che ha, a sua volta, sporto denuncia contro ignoti in un commissariato di Roma, dove risiede.