Tragico incidente sul lavoro in Germania: morto un ragazzo di Tortora

La Calabria piange ancora una vittima di un tragico incidente sul lavoro. Dopo la recente morte di Giuseppe d’Agostino, operaio quarantatreenne originario di Catanzaro ed impiegato in una ditta edile in Valle d’Aosta (QUI), un altro giovane calabrese – questa volta all’estero - non ha avuto scampo in un drammatico incidente sul suo posto di lavoro.

Si tratta di un giovane originario di Tortora, nel cosentino. La tragica morte è avvenuta ieri, sabato 13 febbraio, in Germania. Il giovane risiedeva ormai lì da tempo proprio per il lavoro.

L’accaduto è stato comunicato dall’amministrazione comunale del centro del cosentino sulla propria pagina face book. Nel posti si legge: “Abbiamo appreso della prematura scomparsa di un ragazzo di origini tortoresi, che attualmente risiedeva in Germania, il quale ha perso la vita in un incidente questa mattina. Ciao Maicol, ti mandiamo un grande abbraccio! Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari che risiedono nel nostro territorio e non potranno riabbracciarlo per l’ultima volta!”