Morte operaio in Valle d’Aosta, Procura apre fascicolo

La Procura della Repubblica di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dopo il decesso di Giuseppe D'Agostino, 43enne di Catanzaro e domiciliato in Valle d'Aosta, precipitato per circa 200 metri nell’orrido di Pré-Saint-Didier.

Il fascicolo è stato affidato al pm Luca Ceccanti che già nella prossima settimana conferirà l’incarico per svolgere l’autopsia. Dal canto suo l’Anas ha deciso di avviare un’indagine interna per ricostruire la vicenda.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe allontanato dal cantiere per espletare bisogni fisiologici, ma forse, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, sarebbe scivolato dal pendio per poi precipitare nella gola. (LEGGI)