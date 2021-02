Coronavirus, aumentano i contagi (+237). In una settimana morte 27 persone

Si continua a morire in Calabria per il coronavirus. Anche oggi nel bollettino della Protezione civile sono stati registrati due decessi. E in una settimana i morti sono stati 27. Rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano 115 (QUI), oggi, sabato 13 febbraio, il numero fotografa un aumento, perché in 24 ore i nuovi contagi sono stati 237. Tuttavia da inizio pandemia i casi totali registrati nella nostra regione sono stati 35.285, mentre i decessi totali sono 642.

I casi confermati sono così suddivisi: Cosenza 66, Catanzaro 16, Crotone 11, Vibo Valentia 35, Reggio Calabria 109. Altra Regione o stato estero 0.

Cala la pressione sulle strutture sanitarie dal momento che sono diminuiti i pazienti sia nei reparti ordinari (-7), quanto in terapia intensiva (-1), per un totale di 217 pazienti nei reparti Covid e 22 in terapia intensiva.

Diminuisce anche il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare: 6.478 (-238). Sono invece 311 le persone che sono guarite o sono state dimesse nelle ultime 24 ore, per un totale di 27.926 persone che sono guarite.

Se i decessi sono stati avvenuti a Catanzaro e Cosenza, la provincia di Reggio Calabria registra più guariti (+117). E se tutti in tutti territori il numero delle persone in isolamento domiciliare ha un – davanti, lo stesso non si può dire a Catanzaro dove invece al numero totale di casi in isolamento se ne sono aggiunti altri 17.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i nuovi positivi sono 109, ma da febbraio il computo totale è 13.671. Attualmente i casi attivi sono 1.915, di cui 82 ricoveri in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 nel presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva (-1); 1.810 in isolamento domiciliare (-7). I casi chiusi sono 11.756, di cui 11.573 guariti (+117); 183 decessi.

Nel Cosentino, dove da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 10.343, i nuovi positivi sono 66. Attualmente i casi attivi sono 2.623, di cui 48 ricoveri in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza, 14 nel presidio di Rossano, 3 nella struttura di Acri, 5 nel presidio ospedaliero di Cetraro, 7 all'ospedale da Campo (-3); 8 in terapia intensiva, 2.538 in isolamento domiciliare (-25). I casi chiusi sono 7.720, di cui 7.447 guariti (+93); 273 decessi (+1).

Nel Catanzarese sono 16 i nuovi positivi, da febbraio si sono ammalate 5.088 persone. Attualmente i casi attivi sono 1.624, di cui 11 ricoveri in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro, 6 a Lamezia Terme; 2 al Mater Domini (-3); 6 in terapia intensiva; 1.599 in isolamento domiciliare (+17). I casi chiusi sono 3.464, di cui 3.370 guariti (+1); 94 decessi (+1).

Nel Crotonese sono 2.698 le persone che hanno contratto il coronavirus, ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 127, di cui 12 ricoveri in reparto (+1); 115 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 2.571, di cui 2.528 guariti (+18); 43 decessi.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 35, ma da inizio pandemia il totale è di 3.126 persone che hanno contratto la Covid-19. Attualmente i casi attivi sono 378, di cui 12 ricoveri (-2); 366 in isolamento domiciliare (-45). I casi chiusi sono 2.748, di cui 2.699 guariti (+82); 49 decessi.

Per quanto riguarda il dato dei pazienti affetti da Covid19 residenti in altre regioni o stato i casi attivi sono 50 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 161.