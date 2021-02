San Benedetto Ullano, sorpreso a bruciare illegalmente rifiuti. Denunciato

Ha bruciato illegalmente rifiuti e ha provocato emissioni che hanno finito per “molestare” la popolazione. Così un uomo di San Benedetto Ullano è stato denunciato dai carabinieri della stazione forestale di Montalto Uffugo.

A seguito di una chiamata da parte dei cittadini residenti, i militari si sono recati in un’ex azienda di produzione di divani e poltrone in località “Piano dei Rossi” a San Benedetto Ullano. Qui hanno trovato un uomo che, non solo esercitava abusivamente la professione di tappezziere, ma è stato inoltre “pizzicato” mentre bruciava scarti di lavorazione, come fibre grezze, materiale legnoso intriso di vernice, solventi, metalli ed altri residui di lavorazione.

Spente le fiamme, i militari, attraverso le tracce evidenti rimaste impresse sul terreno, hanno accertato la presenza di diversi roghi. Nel corso del controllo, inoltre, i carabinieri hanno scoperto un deposito di diverse tonnellate di rifiuti dello stesso genere, che l’uomo da tempo continuava a produrre durante l’attività, nonostante l’azienda risultasse inattiva dal 2008.

Il deposito di circa 200 mq con all’interno i rifiuti, l’autocarro colmo di rifiuti e l’area interessata sono stati sequestrati anche per avviare le verifiche e appurare una eventuale contaminazione del suolo e la reale caratterizzazione dei rifiuti ancora da smaltire.