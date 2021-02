San Lorenzo del Vallo. Sequestrati oltre 3 quintali di prodotti in un caseificio: denunciato il titolari

Prodotti caseari scaduti e privi di tracciabilità e rintracciabilità - per un totale di oltre 350 kg - sono stati sottoposti a sequestro cautelativo dai militari delle Stazioni Carabinieri Forestali di Castrovillari e Montalo Uffugo in un caseificio nel comune di San Lorenzo del Vallo.

I DETTAGLI

L’attenzione dei militari è stata rivolta nei giorni scorsi verso l’attività in questione al fine di verificare la corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura e alla tracciabilità dei prodotti. Nel corso del controllo, all’interno di una cella refrigeratrice non attiva già da tempo, sono state rinvenute 34 forme sferiche di formaggio, tutte prive di tracciabilità, con presenza di muffa ed in evidente stato di cattiva conservazione pertanto non idonei al consumo umano.

Inoltre, in una seconda cella di stoccaggio, i militari hanno controllato 228 forme di formaggio canestrato, le quali tutte mancanti di relativa etichetta attestanti il lotto e la data di produzione, ed in particolare non registrati sulla scheda produzione giornaliera. Medesimi prodotti, tra cui anche alcune confezioni di ricotta fresca, sono state rinvenute nel vano frigo del furgone aziendale, pronti per essere immessi sul mercato in regime di tentata vendita porta a porta.

In virtù di quanto riscontrato, il titolare dell’impresa è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione alla normativa sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari. Allo stesso sono state elevate sanzioni per un importo totale di 3500 euro.

Nel corso di tale attività, i militari hanno inoltre svolto anche delle verifiche ispettive nel Comune di Castrovillari, dove all’interno di un caseificio sarebbe stato accertato il mancato rispetto della tracciabilità per 32 forme di cacio cavallo fresco con conseguente sequestro amministrativo della merce ed una sanzione pecuniaria di 1.500 euro. L’impresa è stata diffidata a regolarizzare i prodotti in fase di produzione con l’apposizione di etichette attestanti il lotto e la relativa provenienza.