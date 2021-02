Crotone. Occupa abusivamente un box del mercato: denunciato

Il mercato di Crotone

Un commerciante crotonese è stato denunciato dalla Polizia locale per occupazione abusiva di un immobile pubblico.

La scoperta è avvenuta nel corso di un’attività di ispezione della regolarità di utilizzo dei box comunali nei mercati eseguita nella giornata di ieri. Purtroppo già nella fase iniziale della verifica, i poliziotti pitagorici hanno accertato che uno dei box del mercato centrale di Piazza Pitagora - che era stato riconsegnato dal precedente assegnatario al Comune - risultava occupato abusivamente.

I controlli hanno portato in poco tempo ad appurare che non si trattava del legittimo destinatario ma appunto di un occupante senza titolo e che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Per il box è strato prontamente disposto il ripristino delle condizioni di legalità e attivato l’ufficio Patrimonio del Comune per la riconsegna al legittimo destinatario.

I controlli – informano dalla Polizia Locale - riprenderanno nei prossimi giorni in sinergia con l’amministrazione e gli uffici del Suap, che stanno lavorando per il nuovo bando per regolarizzazione di tutti i mercati, in uno col processo di riordino di tutto il settore delle attività produttive cittadine per ritrovare un percorso di regolarità e legalità in un settore da tempo lasciato al libero arbitrio.