Deposito di prodotti cinesi in fiamme a Paola, danneggiato anche supermercato: Vvf a lavoro

Capannone in fiamme in località Gaudimare di Paola. Il rogo si sarebbe scatenato alle prime luci dell’alba in un magazzino situato al primo piano della struttura, di circa 2000mq, adibito a deposito e attività commerciale Cinese.

Le Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, sede centrale, e distaccamenti di Paola e Rende sono a lavoro dalle ore 5.00 con il supporto di autoscale di Rossano e Cosenza. Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento il Comandante Provinciale di Cosenza Ing. Bennardo Giuseppe.

Al momento l’incendio sarebbe sotto controllo. I pompieri stanno provvedendo all'estinzione degli ultimi focolai e alla messa in sicurezza del sito.

Danni da annerimento da fumo al supermercato Conad situato al piano strada. Fortunatamente non si registrano feriti. Si indaga per risalire all’origine dell’incendio e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.