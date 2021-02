Calcio a 5 femminile: la Vigor Lamezia a Tarando in cerca del poker

Domenica 14 febbraio si giocherà la diciottesima giornata di campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile nella quale la Vigor Lamezia Women sarà contrapposta al Taranto. Una partita su un campo difficile ma nella quale sarà fondamentale portare a casa la vittoria.

“La partita che affronteremo – afferma infatti il capitano della compagine calabrese, Erika Linza - è molto importante come d’altronde le ultime sfide disputate considerando anche l’ottima posizione occupata dal Taranto. Cercheremo di esprimerci al massimo delle nostre possibilità, come di consueto, cercando di portare a casa i 3 punti fondamentali che rappresenterebbero una gratificazione per i continui sforzi e sacrifici che affrontiamo quotidianamente”.

Linza evidenzia poi come il Taranto risulti una squadra ostica “ma non imbattibile, infatti lo scontro di andata, a malincuore, è terminato con un risultato di parità e per questo cercheremo il riscatto”.

Secondo il capitano per poter portare a casa i 3 punti bisognerà così mantenere alta la concentrazione “giocando da squadra e trasformando in situazioni reali e concrete le idee del Mister Monti e soprattutto divertendoci cercando di non farci sopraffare dalla tensione”.

Linza si dice poi “orgogliosa e fiera di guidare questa squadra composta da giovani e promettenti giocatrici. Spero di trasmettere fiducia alle mie compagne, per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società perché lo meritiamo, giocatrici e società stessa, di raggiungere un’ottima posizione in classifica per l’impegno comune”.

“Tra l’altro - conclude - storicamente questa società in serie A2 non è mai andata sotto il terzo posto e mi auguro che anche quest’anno il risultato sia eccellente”.