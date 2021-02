Covid-19. Contagi in calo in Calabria ma si continua a morire: 2 decessi in 24 ore

Sono 115 i nuovi casi di coronavirus in Calabria e portano il computo totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 a 35.048 da febbraio 2020 ad oggi. Ancora un calo dunque dei contagi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 198 positivi. (QUI)



A registrare il numero più alto dei nuovi contagi è la provincia di Reggio Calabria con +61 nuovi positivi, seguita da Cosenza + 25; Catanzaro +20; Crotone + 8; Vibo Valentia +1.

Purtroppo nella nostra regione si continua a morire. I decessi constatati nelle ultime 24 ore sono due e giungono così a 640 le vittime.

Diminuiscono i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, ad oggi sono 23 i posti occupati (-2). Un solo nuovo ricovero è stato registrato nei reparti Covid delle strutture calabresi dove si trovano in cura 224 persone. Calano i casi di Covid in isolamento domiciliare -170, per un totale di 6.546. Sale al contempo anche il numero dai guariti (+284), per un totale di 21.615.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, dove è stato registrato il numero più alto di nuovi positivi +61, sono stati in tutto riscontrati 13.562 casi, e così distribuiti: casi attivi 1.923 (82 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.817 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.639 (11456 guariti, 183 deceduti).

Nel cosentino, i covid rilevati sono stati complessivamente 10.277 (+ 25 da ieri), e sono così distribuiti: casi attivi 2.651 (50 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all'ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2563 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.626 (7354 guariti, 272 deceduti).

Nel catanzarese, dove sono stati riscontrati 20 nuovo positivi, i contagi accertati sono stati finora 5.072: qui i casi attivi sono 1.610 (13 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 3 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1582 in isolamento domiciliare). Invece i casi chiusi sono 3.462 (3.369 guariti, 93 deceduti).

Nel vibonese, dove è stato registrato un solo nuovo caso, il computo totale è di 3.091, e dunqe : casi attivi 425 (14 ricoverati, 411 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.666 (2617 guariti, 49 deceduti).

Nel crotonese , infine, i covid segnalati sono stati in tutto 2.687(+8 da ieri): casi attivi 134 (11 in reparto; 123 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.553 (2510 guariti, 43 deceduti).

Per quanto riguarda i pazienti affetti da coronavirus provenienti da altra regione o stato sono 50 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 217.