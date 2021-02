Reggio Calabria, caduta fatale dalle scale in casa: muore poliziotto in quarantena

Un drammatico incidente è costato la vita ad un poliziotto, chiuso in casa, nel quartiere di San Giovannello, in regime di quarantena da una ventina di giorni a causa del coronavirus. Mario Mercurio, cinquantanovenne del posto, sarebbe scivolato dalle scale sbattendo violentemente la testa, rimanendo ucciso.

Un incidente fatale e beffardo, visto che lo stesso sarebbe andato in pensione nel mese di novembre. Impossibile dire se si sia trattato di un malore o di una semplice svista, ed anche per questo motivo il procuratore Marika Mastrapasqua ha disposto l’autopsia per tentare di stabilire con certezza l’accaduto.