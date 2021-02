Incidente sul lavoro in Valle d’Aosta, muore operaio catanzarese

Non c’è stato niente da fare per Giuseppe d’Agostino, operaio quarantatreenne originario di Catanzaro ed impiegato in una ditta edile in Valle d’Aosta, che questa mattina è rimasto vittima di un drammatico incidente mortale.

Secondo quanto ricostruito da una prima indagine, l’uomo stava lavorando lungo la Statale 26 nel comune di Pré-Saint-Didier in un cantiere stradale, quando si sarebbe allontanato, a quanto pare, per espletare dei bisogni fisiologici. Complice la neve e la nebbia, non si sarebbe reso conto dello strapiombo cadendo così in una gola nota con il nome di “Orrido” profonda oltre 200 metri.

I colleghi, notando la sua assenza, hanno iniziato la ricerca rendendosi quasi subito conto dell’accaduto, avendo rinvenuto evidenti tracce di scivolamento sulla neve. Sul posto sono giunti il Soccorso Alpino Valdostano, il 118, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale ed il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Dopo pochi minuti di ricerca, il corpo è stato individuato ed il medico legale, calato con il verricello, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo verrà recuperato quando le condizioni meteo lo consentiranno.