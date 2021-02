Catanzaro, diceva di raccogliere arance ma in realtà nascondeva della cocaina: arrestato

Ha ripetuto di essersi recato in un appezzamento di terreno nei pressi di Via Teano “per raccogliere delle arance”, ma in realtà stava nascondendo della cocaina sotto una pianta. Lo hanno scoperto gli agenti della Questura di Catanzaro, che notati i movimenti sospetti di un giovane hanno deciso di verificare le sue reali intenzioni.

Questo, un ventitreenne del posto pregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, era stato visto transitare presso un terreno in più occasioni, giustificandosi con la scusa di voler raccogliere della frutta. Nel pomeriggio di ieri però, gli agenti in servizio lo hanno notato mentre si recava a passo svelto e di nascosto all’interno del terreno, tentando di non farsi notare.

Nel vedere gli agenti, che erano riusciti a pedinarlo fino all’ingresso del terreno, il ragazzo si è rapidamente chinato nel tentativo di nascondere qualcosa al di sotto una pianta di fichi d’india, cercando poi di far finta di nulla. La trovata però ha sortito l’effetto opposto, e gli agenti hanno subito perquisito la zona rinvenendo un involucro contenente 56 grammi di cocaina.

La sostanza è stata sequestrata, mentre il giovane, visti i precedenti specifici, è stato arrestato e posto ai domiciliari con obbligo di dimora.