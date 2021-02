Decreto Reggio, procedono i lavori di regimazione delle acque

“L’azione intrapresa dall’amministrazione comunale è decisiva per consentire di riordinare il sistema delle reti di raccolta delle acque reflue nella porzione di territorio al confine tra la quarta e la dodicesima circoscrizione”. Lo affermano in una nota congiunta gli assessori reggini Giovanni Muraca e Rocco Albanese, rispettivamente con delega ai lavori pubblici ed alla manutenzione.

I lavori in questione interessano i quartieri San Cristoforo, Cannavò, Riparo Vecchio e San Sperato, e prevedono una spesa di circa 1 milione di euro garantita dal Decreto Reggio. Si tratta solo di una prima tranche, dato che in seguito i lavori verranno estesi anche ad alcune zone adiacenti a Via Carrubara e Via Eremo Condera.

“Con la costruzione di un moderno sistema di regimazione delle acque meteoriche eviterà, una volta per tutte, i fenomeni di allagamento che nelle stagioni invernali provocano notevoli disagi ai cittadini, costituendo un pericolo non solo per la circolazione ma anche per i notevoli danni al manto bituminoso delle arterie stradali di quell'area” concludono gli assessori.