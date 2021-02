Scontro tra due auto sulla 106 a Strongoli, tre feriti

Sono tre i feriti dell’incidente stradale verificatosi al bivio di Strongoli sulla statale 106. Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto e una Jeep Renegade si sono scontrate.

I due occupanti della Jeep sono scesi dal veicolo, mentre il conducente della Punto è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina.

I feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e poi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.