Forestali, problemi con la cassa integrazione. Cgil: “Risolvere rapidamente le anomalie”

“Molti lavoratori stanno ricevendo il trattamento di integrazione salariale in ritardo, altri lo ricevono solo in parte, inoltre sono anche rimasti esclusi lavoratori che percepiscono prestazione di pensione”. Lo denunciano i segretari generali delle sezioni cosentine di Flai Cgil, Fai Cisl e Flai Uila Uil, dopo aver riscontrato le varie anomalie a seguito delle segnalazioni inviate dai lavoratori del comparto forestale.

“Molte famiglie sono in grandissima difficoltà, alcuni attendono addirittura la mensilità di novembre, ed è evidente che in questo modo non si può continuare, non sono più tollerabili né sostenibili ulteriori ritardi e mensilità parziali” continuano i sindacalisti, che lamentano la “la rabbia e la frustrazione che stanno vivendo”, perché “non riescono ad andare avanti, sono padri e madri di famiglia, non arrivano a fine mese pur avendo un lavoro a tempo indeterminato”.

Per questo motivo, i sindacati, nell’esprimere la loro vicinanza ai soggetti coinvolti, tornano a chiedere una rapida risoluzione delle problematiche che generano tali lentezze.