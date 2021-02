Tragedia a Chiaravalle, 50enne muore travolto da un albero

Tragedia a Chiaravalle, nel catanzarese, dove un 50enne ha perso la vita dopo essere stato travolto da un albero - improvvisamente precipitatogli addosso - mentre l’uomo lo stava tagliando.

Per la vittima non c’è stato scampo, purtroppo: la vicenda è avvenuta intorno alle 5 di ieri pomeriggio, giovedì 11 febbraio, in una zona di campagna che si trova fuori del centro abitato. Sul posto il medico legale che non ha potuto fare altro che accertarne il decesso.