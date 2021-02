Infortuni domestici: i più comuni e come affrontarli

Quando si chiude alle spalle la porta di casa e ci si trova finalmente tra le mura della propria casa si è giustamente abituati a rilassarsi e a pensare di essere completamente al sicuro. Questo è vero, ma bisogna anche ricordare che purtroppo le insidie possono nascondersi anche in casa, vista la facilità con cui si verificano infortuni domestici più o meno gravi. Cerchiamo di capire quindi quali sono gli infortuni più comuni e come è più consigliabile affrontarli e prevenirli.

Incidenti in casa, quali sono?

Secondo le ultime stime, ogni anno sono circa 4,5 milioni gli incidenti che avvengono nelle nostre case, di cui ben 8mila addirittura mortali. Il Ministero della Salute ha rilevato che tra gli infortuni avvenuti in casa la maggior parte delle volte (nel 41% dei casi) riguardano ferite da taglio causate da coltelli o oggetti come bicchieri, lattine o scatolette metalliche, mentre al secondo posto di questa particolarissima classifica ci sono le contusioni, che invece costituiscono il 29% e che spesso sono causate da cadute da scale, sgabelli o simili. Intorno al 10% poi sia le fratture, in particolar modo degli arti, sia le ustioni rimediate in cucina dai fornelli oppure dal ferro da stiro incandescente; addirittura, questo tipo di lesione in alcuni casi è provocata dalla folgorazione derivante dal malfunzionamento o uso non corretto di apparecchi elettrici o dall’utilizzo di un impianto non a norma. I soggetti più a rischio di incorrere in questi incidenti domestici sono gli anziani e i bambini, con questi ultimi che spesso capita ingeriscano corpi estranei – specie quando sono molto piccoli – oppure subiscano contusioni in seguito a urti o schiacciamenti.

Affrontare gli infortuni domestici

A questo punto, vista la frequenza e la facilità con cui si può incappare negli incidenti in casa, come è meglio affrontarli? Il modo più semplice è senz’altro prevenire, e quindi agire prima che capiti una disgrazia. Prima di tutto, si può ad esempio pensare di stipulare un’assicurazione infortuni come quella proposta da Groupama , in modo da avere quantomeno una copertura sugli eventuali danni e quindi non doversi preoccupare di esborsi economici in seguito all’infortunio. Bisogna poi educare le persone e in particolare i soggetti più a rischio, cioè bambini e anziani, a porre una particolare attenzione: per questo diverse istituzioni hanno previsto campagne informative in merito. In generale, è bene controllare periodicamente impianti e apparecchi presenti in casa disponendone la manutenzione, evitare di mettere cera sul pavimento o di abbellire la propria casa con dei tappeti per evitare le cadute, fare caso a eventuali spigoli o oggetti taglienti in giro per l’abitazione e installare un’illuminazione adeguata.

È chiaro che ogni ambiente domestico ha una situazione a sé dal punto di vista dei potenziali rischi: è quindi sempre meglio prevenire e capire come evitare gli infortuni nella propria casa.