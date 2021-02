Reati ambientali, aumento degli illeciti nel report dei Forestali

Il coronavirus non ha fermato gli illeciti ambientali, così come dimostrato dal report dei Carabinieri Forestali di Reggio Calabria. Nel 2020 sono stati effettuati circa 11 mila controlli, emesse oltre 800 denunce e sanzioni per un valore complessivo di oltre 800 mila euro.

Particolarmente diffusi i reti in ambito venatorio, specialmente nell’area dello Stretto, con frequenti episodi di bracconaggio all’aviofauna migratoria, che si associano ai ben più frequenti casi di abusivismo edilizio, discariche abusive ed incontrollate, prelievo illecito di inerti, tagli boschivi non autorizzati ed inquinamento di suolo ed acqua.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela del settore agroalimentare, per contrastare la criminalità organizzata sia nel settore del commercio illegale di prodotti alimentari sia di fauna e flora.