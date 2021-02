Lamezia, voleva suicidarsi gettandosi da un ponte: salvato

Si era recato in piena notte su di un ponte chiuso al transito per lavori, con l’intento di gettarsi per togliersi la vita. Ma il pronto intervento degli agenti del Commissariato di Lamezia Terme ha permesso di mettere in salvo l’uomo, un trentottenne romeno residente nel comune lametino.

L’allerta è stata lanciata poco dopo le due di notte, quando alcuni residenti si sono allertati nel sentire e nel vedere l’uomo seduto con le gambe a penzoloni nel vuoto, pronto a gettarsi nel Fiume Piazza. In pochi minuti sono giunte sul posto le volanti, che hanno tentato di far desistere l’uomo, in evidente stato confusionale, senza però riuscirci.

Quando tutto sembrava perduto, gli agenti hanno scavalcato la recinzione ed afferrato il soggetto, che era pronto e determinato a togliersi la vita al punto di avviare una breve ed infruttuosa colluttazione con gli agenti. Secondo quanto dichiarato dallo stesso, questo era solo e senza mezzi di sostentamento, e per questo aveva deciso di farla finita.

Messo in salvo, gli agenti hanno allertato il personale sanitario del 118, che hanno condotto l’uomo in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.