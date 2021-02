Alluvione nel crotonese, De Caprio: “Chiesti 41 milioni per mitigare rischio idraulico”

“La Regione ha aggiornato il 'Piano Versace', quantificando il rischio idraulico, per tutta la provincia di Crotone, in 41 milioni di euro. Gli elaborati sono stati inviati alla Protezione civile nazionale, che dovrà dare alle nostre richieste il giusto riconoscimento”. È quanto afferma l’assessore regionale all’ambiente, Sergio De Caprio, che nella giornata di oggi si è recato a Melissa per commemorare le vittime dell’eccidio di Fragalà, avvenuto nell’ottobre del 1949.

“Per il futuro, siamo impegnati a portare la funzione amministrativa dal Governo centrale ai sindaci” conclude Capitan Ultimo. “Questo lo abbiamo sancito anche con la legge regionale 25 del 2020, secondo cui tutti i Comuni dovranno diventare comunità energetiche rinnovabili”.