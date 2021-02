Ancora un’evasione per il Lupin di Schiavonea. Esce di casa per andare a comprare droga, arrestato

Era stato arrestato dai Carabinieri di Corigliano Rossano per evasione ù 24 ore prima ed attendeva il processo, ma è evaso di nuovo e questa volta la sua fuga è terminata in carcere.

Il 30enne coriglianese era stato sorpreso dai Carabinieri, dopo un lungo appostamento, mentre evadeva dai domiciliari, dove era ristretto per furti e rapina (QUI), per andare ad acquistare della droga. Una volta fermato, il 30enne ha cercato di giustificarsi dicendo che aveva bisogno di comprare della droga. Dopo una perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato 3 inflorescenze di marijuana, poi sequestrate. L’uomo è stato arrestato, e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, ristretto ai domiciliari in attesa del processo.

Ma neanche 24 ore dopo, “Lupin” è evaso nuovamente, e mentre una pattuglia della Sezione Radiomobile di Corigliano Calabro transitava nella via della sua abitazione, i carabinieri hanno notato il 30enne che correva a piedi e tentava di nascondersi. Raggiunto e fermato, per l’uomo, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Castrovillari.

Oggi l’arresto è stato convalidato e il gip di Castrovillari ha deciso di confermare la misura cautelare detentiva in carcere.