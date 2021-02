Giornata delle donne nella scienza, Savaglio: “Credete nei vostri mezzi”

Sandra Savaglio

Scuole collegate da tutta Italia per l'evento organizzato dall'assessora all'Istruzione della Regione Calabria, Sandra Savaglio con l'Unical, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

“La vita non è sempre semplice, ma non bisogna mollare. I tre problemi per l’affermazione delle donne sono la mancanza di figure di riferimento, il pregiudizio e il fatto che non credono molto nei propri mezzi. Ragazze e bambine, dovete invece credere nei vostri mezzi e non farvi dissuadere dal coltivare i vostri desideri. Questo vale anche per la carriera nella scienza”, ha detto l’assessora Savaglio.

Centinaia e centinaia gli studenti e i docenti delle scuole calabresi, ma anche del resto d’Italia, da Milano a Lampedusa, che si sono collegati sulla piattaforma dedicata. L’evento, introdotto dal saluto della prorettrice dell’Unical, Patrizia Piro, si è svolto in collaborazione con gli uffici Orientamento in ingresso e Pari opportunità, il Comitato unico di garanzia (Cug) e il Centro di Women’s Studies “Milly Villa” dell’Università. Ospite d’onore è stata la fisica, saggista e divulgatrice Gabriella Greison.