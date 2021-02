Territorio vibonese afflitto dalla pioggia: disagi alla viabilità provinciale

Il maltempo continua ad imperversare sulla Calabria. In queste ore a fare i conti con abbondanti acquazzoni è il territorio vibonese. Questa mattina sono stati diversi i disagi alla viabilità provinciale, con alcune strade che si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena.

Le abbondanti precipitazioni, iniziate già nel corso della notte, hanno determinato l’allagamento di una delle vie di Piscopio, frazione popolosa del Comune di Vibo Valentia.