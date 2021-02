Al via i lavori di manutenzione degli impianti elettrici delle gallerie San Gregorio e Valanidi II e dello svincolo di San Gregorio lungo la statale 106. Per questo motivo dal 17 febbraio e fino alle 23 del 16 aprile sarà in vigore il restringimento di carreggiata sia in direzione nord che in direzione sud, con chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso, limitazione di velocità a 40 km/h e divieto di sorpasso.