Crucoli. Rifiuti non consentiti in un centro di stoccaggio: scatta il sequestro, una

L’ennesimo illecito in materia ambientale è stato scoperto dai Carabinieri del N.O.E. di Catanzaro, coadiuvati dalla locale Stazione Carabinieri, nel corso delle attività finalizzate alla tutela dell’ambiente.

L’attività questa volta si è concentrata a Crucoli, in particolare presso un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti ubicata nella frazione Torretta, in località Piano di Pasqua.

Nel corso dell’intervento i militari hanno appurato che il centro per lo stoccaggio apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE era utilizzato illecitamente per altre tipologie di rifiuti urbani e non.

Il responsabile del servizio di gestione dei rifiuti è stato deferito in stato di libertà per aver violato la normativa in materia ambientale. Il centro di stoccaggio, per una superficie di 1.500 mq. e del valore di circa 300 mila euro, è stato sottoposto a sequestro.