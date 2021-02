Con un passaporto falso va a rinnovare il permesso di soggiorno: arrestato

Con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti falsi è finito in arresto un cittadino extracomunitario di 25 anni. L’arresto è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura del capoluogo bruzio che, grazie all’ausilio di particolari strumenti per l’analisi del falso documentale, hanno scoperto che il passaporto del giovane era alterato.

I FATTI

I fatti raccontano che il giovane si era recato presso gli uffici della Questura di Cosenza per la conversione del permesso di soggiorno. Gli agenti avrebbero subito notato anomalie sul passaporto presentato - in apparenza valido per l’espatrio - che sarebbero state confermate grazie all’ausilio di sofisticate apparecchiature in dotazione alla polizia.

In poco tempo, infatti, gli agenti sarebbero riusciti confermare l’alterazione del documento, appurando che erano state inserite diverse pagine false, tra le quali quella riportante i dati anagrafici su un passaporto valido, emesso effettivamente dallo stato della Guinea ma destinato originariamente ad altro soggetto.

Il giovane straniero è stato pertanto arrestato e messo a disposizione della competente A.G. in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.

Questo – informano dalla Questura - è il quinto caso, in poche settimane, in cui viene individuato un passaporto falso, apparentemente rilasciato da paesi dell’area sub-sahariana del continente africano, utilizzati per cercare di ottenere il rilascio di permessi di soggiorno.