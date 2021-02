Area ex nucleo industriale Crotone, incontro in Cittadella regionale

L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Crotone, Luca Bossi, ha portato oggi all’attenzione dell’assessore all’Ambiente della Regione Sergio De Caprio, che ha incontrato presso la cittadella regionale, una serie di problematiche molto avvertite dalle realtà economiche che operano presso l’area dell’ex nucleo industriale.

Un incontro che è stato fortemente voluto sia dalla stessa amministrazione Voce, rappresentata dall’assessore Luca Bossi, che da Confindustria Crotone che, con Daniela Ruperti e Alessandro Cuomo, ha partecipato all’incontro con l’assessore Regionale.

È stato chiesto e recepito appieno da parte dell'assessore De Caprio la necessità di intervenire con una manutenzione straordinaria sulla condotta idrica esistente che a fronte del fabbisogno di 500 litri al secondo attualmente ne eroga all'incirca 300.

In seconda battuta è stata avanzata la richiesta di inserire nel recovery plan la realizzazione di una infrastruttura ex novo, andando a intercettare una specifica linea di intervento del Piano Nazionale di ripersa e resilienza. A tal proposito il Comune, in accordo con Confindustria, si è impegnato a redigere una opportuna idea progettuale da presentare all'Assessorato della Regione Calabria.

"Dotarsi di servizi che siano in linea con le esigenze delle imprese è imprescindibile per lo sviluppo e la crescita del tessuto economico del territorio. E’ in tal senso che ci stiamo muovendo, sempre in piena e proficua collaborazione con le associazioni di categoria. Proprio con Confindustria abbiamo da subito intavolato un confronto sulla tematica della condotta idrica ma anche su altri aspetti che riguardano ad esempio la Zona Economica Speciale e le opportunità che si aprono per il territorio" ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Luca Bossi al termine dell’incontro.