Garantire il diritto di voto a chi vive fuori regione. Incontro alla Provincia di Vibo

“Garantire, attraverso misure appropriate, il diritto di voto a chi vive fuori regione”. Questa la proposta politica avanzata, in Calabria, dal collettivo “Peppe Valarioti”, in vista delle elezioni regionali previste per la prossima primavera. Una problematica sulla quale il collettivo Valarioti (un gruppo di studenti e di lavoratori che hanno deciso di costituirsi quale laboratorio di idee per studiare i problemi della regione e avanzare proposte di sviluppo) ha avviato una campagna di sensibilizzazione per coinvolgere i calabresi, le istituzioni e gli enti locali più prossimi ai cittadini.

Da qui la visita al presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, da parte di Daniele Armellino, rappresentante del collettivo. Un appuntamento di incontro e di confronto nel corso del quale Solano e Armellino hanno affermato che “l’eccezionalità della situazione pandemica richieda, nel contempo, l’attuazione di misure straordinarie sia per la tutela della salute nonché per quanto concerne il fondamentale diritto democratico al voto”.

Il presidente Solano, pertanto, nel prossimo Consiglio provinciale “farà propria la proposta del voto ai fuori sede attraverso l’approvazione di un’apposita delibera che richieda, per quanto di loro competenza, alla Regione Calabria e al Governo nazionale di adottare provvedimenti al riguardo. La pandemia attualmente in corso e le limitazioni necessarie alla tutela della salute pubblica - ha evidenziato Solano - costituiscono per molti cittadini un impedimento insormontabile al diritto di partecipare al voto che uno Stato democratico non può permettersi”.