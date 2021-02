Casapound Lamezia ricorda le vittime delle foibe

Casapound Lamezia ha ricordato le vittime delle foibe. I militanti hanno deposto una corona di fiori per ricordare i morti nelle terre istriane, giuliane e dalmate.

“Oggi, più che mai - continua la nota - il ricordo deve essere vivo nei nostri cuori poiché esso costituisce un pezzo di storia importante per il nostro Paese. Condanniamo chi da anni assume posizioni negazioniste davanti a tale tragedia; il ricordo va coltivato ogni giorno, perché patrimonio della nostra identità culturale e nazionale. In memoria dei martiri delle Foibe e degli esuli Giuliano-Dalmati-conclude la nota- abbiamo il dovere civico e morale di non dimenticare chi è morto solo per avere sangue italiano.”