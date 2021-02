Consultorio di Celico, What Women Want: “Chiuderlo è una scelta politica”

“La notizia dell’imminente chiusura del consultorio di Celico, primo istituito in Calabria alla fine degli anni ’70, ci lascia, ancora una volta, attonite”. Lo afferma in una nota l’associazione What Women Want – La Calabria vista dalle Donne, che commenta negativamente la decisione dell’Asp di Cosenza di chiudere la storia struttura.

“I consultori costituiscono, nelle aree periferiche dei centri urbani, il primo presidio sanitario; per i ceti sociali svantaggiati, gli adolescenti, le donne, le famiglie, punto di riferimento esclusivo” continua la nota. “Luoghi di prevenzione e incubatori di fondamentali progetti di salute pubblica: dagli screening per i tumori alle visite pediatriche, dalle consulenze psicologiche agli adolescenti all’affiancamento alle famiglie e ai minori in difficoltà”.

“Stigmatizziamo, dunque, duramente, tale scelta scellerata e rivendichiamo il diritto delle donne ad usufruire dei servizi che una Legge dello Stato garantisce loro” concludono. “Auspichiamo altresì che la riorganizzazione in corso a scala regionale e provinciale in tema di sanità preveda un decisivo cambio di paradigma, che si possa finalmente aprire a una nuova prospettiva sulla salute delle donne, quindi, della cittadinanza tutta”.